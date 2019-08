Una madre de familia denunció que su hija de seis años sufrió tocamientos indebidos dentro del colegio Las Azucenas, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según dijo, ocurrió el pasado 30 de mayo y responsabilizó a Cirilo Masgo Cárdenas, quien trabaja como personal de limpieza en el centro educativo.

“Su nombre es Cirilo Masgo Cárdenas, tiene 67 años, lo están encubriendo, sigue trabajando, y tenemos el temor de que le pueda pasar lo mismo a otros niños", declaró la madre a RPP Noticias.

Según precisó la denunciante, Masgo Cárdenas continuaría trabajando en la institución educativa. Ante ello, aseveró, su menor hija no ha retornado a clases por temor a encontrárselo nuevamente.

La madre informó que este no sería el único caso de tocamientos indebidos dentro de la institución. "El año pasado hubo otro caso, pero la mamá no denunció porque la directora le dijo que no haga de esto un escándalo”, expresó.

Asimismo, manifestó que hace dos días volvió a colocar la denuncia en la comisaria de Caja de Agua debido a que Cirilo Masgo logró archivar la primera.

Por su parte, la directora Regional de Educación de Lima, Killa Miranda, aseveró en comunicación al citado medio que ya se "realizó el retiro del denunciado".

De acuerdo con la denunciante, la directora de la entidad educativa de San Juan de Lurigancho puso a disposición de la UGEL a Cirilo Masgo para las investigaciones correspondientes tras la denuncia por tocamientos indebidos.

No obstante, Killa Miranda manifestó que la madre denunciante no habría vuelto a recurrir a la comisaría ni a las citaciones que se le realizaron.

“Cuando tenemos este tipo de casos los padres se asustan y lo que queremos es darle la confianza de que los vamos a ayudar hasta el final. Por eso, les pedimos que no suelten la denuncia”, expresó.