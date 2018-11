Indignación y dolor. Esta mañana se reportó que un sujeto asesinó a martillazos a su esposa y a sus tres menores hijos en el distrito de San Juan de Lurigancho . Se supo que después del terrible hecho, el hombre identificado como Javier Rivera Miculicich intentó quitarse la vida pero agentes de la Policía Nacional del Perú lograron salvarlo.

Tras ser llevado al nosocomio más cercano, Rivera Miculicich brindó su testimonio a las autoridades, mientras pedía reiteradas veces agua.

De acuerdo al hombre, explotó porque Edith Huallas, su esposa, le recordó la muerte de su hermano, quien se suicidó hace seis años, cuando ellos aún no se habían casado.

"Mi hermano menor ha querido estar con ella con anterioridad (...) y en la discusión me ha dicho porque no te matas, igual que tu hermano, y matas a tus hijos", señaló balbuceando el sujeto.

Consultado sobre el arma homicida, Rivera Miculicich confirmó que atacó a los menores de seis, cuatro y dos años con un martillo. "Le he dado en la cabeza a los niños", comenta y agrega que los menores estaban en la sala al momento del ataque.

"Estaba con la ira y la cólera", agrega indicando que primero atacó a la mujer y luego se fue a la calle para finalmente regresar a matar a sus hijos.

"No estaba mareado, estaba sano (...) estaba con una ira, hasta yo mismo me he desconocido por lo que me hizo mi esposa", concluye en su testimonio el agresor.