Sujetos intentan escapar de la policía y atropellan a anciano en SJL | VIDEO

Dos sujetos a bordo de un vehículo intentaron huir de la Policía Nacional (PNP); sin embargo, terminaron impactando contra un poste y embistiendo a un hombre de 78 años. Este suceso ocurrió en el paradero 12 de la avenida Las Flores en San Juan de Lurigancho .

De acuerdo a la información de América Noticias, los agentes fueron alertados por los vecinos.

Los agentes intentaron intervenir al vehículo, pero el conductor junto a su compañero y dos mujeres más, huyeron. Tras el choque, Ricardo André Ochoa Moscos, quien conducía el auto, fue detenido junto a su primo Juan Carlos Cabrera Ochoa.

“Sí tengo antecedentes por supuesto hurto. Lo de ahorita es porque estaba borracho”, sentenció Ricardo Ochoa. Entre tanto, su primo indicó lo siguiente: “Yo he estado atrás, durmiendo, me he despertado y me han detenido”.

Respecto a la salud de la persona de 78 años, el Comandante de la PNP, Pablo Alzamora, Jefe del Escuadrón de la Emergencia Este 1 indicó que uno de los agentes se quedó en el lugar para trasladar a un centro médico a la víctima, quien presente serias lesiones.

En la unidad de los detenidos se incautó una réplica de una pistola y droga, informó la Policía. Los sujetos fueron trasladados a la comisaría del sector.