Un grupo de padres de familia linchó a un sujeto al encontrarlo realizando actos obscenos frente a cinco niños que jugaban en la calle Los Médicos, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Jhon Darwin Herreros Goyes , según relata la madre de uno de los menores agraviados, se encontraba desnudo y tratando de masturbarse al frente de los demás pequeños.

"Me acerqué a mi niño y me dijo que el tipo estaba sin ropa y que (les había pedido) no decir nada", contó la progenitora al noticiero '24 horas'.

La madre dio avisó a los demás padres de los niños y ellos vinieron en grupo y agredieron a Herreros Goyes a manera de represalia por lo sucedido con sus hijos.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar y detuvieron el linchamiento. "Yo vi que antes que le pusieran las esposas (el sujeto) sacó un cuchillo y agredió a uno de los policías, pero luego uno sacó su arma y se lo llevaron", comentó una testigo.

El implicado fue conducido en calidad de detenido a la comisaría de Canto Rey de San Juan de Lurigancho para las diligencias del caso.