Sujeto le corta el rostro a su ex pareja en pleno paradero de San Juan de Lurigancho

Luchó con todas sus fuerzas por largos segundos para no morir estrangulada a manos de su ex pareja, pero no pudo evitar terminar desfigurada. Joselyn Andrea Torres Alarcón (25) fue atacada por su ex conviviente en el paradero cuando esperaba el bus para dirigirse a su centro de labores en San Juan de Lurigancho .

El hecho ocurrió a las 8:00 a.m. en la cuadra 4 de la avenida Gran Chimú, en la urbanización Zárate. Joselyn Torres sintió primero unas manos en su cuello, luego no podía respirar mientras escuchaba la voz de su ex pareja, Juan Westen Reyes (28), quien le decía “vas a morir”.

El sujeto tenía en una de sus manos una hoja de afeitar. Ella hizo todo por sacarse esas manos y también le pellizcó a su atacante.

Mientras la mujer luchaba por su vida, Westen aprovechó que la tenía cerca y le causó un corte en la cara. Este, al verla que empezó a sangrar la soltó y fugó.

Joselyn Torres se dirigió a la comisaría de Zárate donde denunció la tentativa de feminicidio contra su ex conviviente. Luego los custodios condujeron a la víctima al hospital Hipólito Unanue. Agentes de la Depincri de San Juan de Lurigancho 2 se encuentran tras los pasos del agresor.