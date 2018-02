Jorge Vellaneda llevó a su hija -como todos los días- hacia la Comisaría de Canto Rey ( San Juan de Lurigancho ), donde la menor llevaba los cursos de verano, específicamente el taller de pedrería. Sin embargo, el padre no sabía que ese terrible jueves sería el último día que vería a su hija, quien responde a las iniciales de M.J.V.R.

La desaparición de la víctima fue inmediatamente reportada y la posterior denuncia se presentó en la sede de la Policía Nacional del Perú de esa jurisdicción. Los familiares, vecinos y conocidos emprendieron largas caminatas para encontrar a la menor pero las esperanzas -poco a poco- se esfumaban.

Un mototaxista fue el que se percató que había "algo" quemándose a 10 cuadras de la comisaría de San Juan de Lurigancho. "Me acerqué y con mi extintor apagué el humo. Llamé a la policía y ellos dijeron que se trataba de la niña perdida", comenta el varón. Lamentablemente, se trataba del cuerpo de la menor desaparecida.



El padre de la víctima durante el velorio -con voz llorosa- indicó que no ha podido ver el segundo video, donde se muestra que la menor está caminando por los alrededores de la Comisaría. "Me comentaron que hay rumores (del posible atacante). El primer video si lo vi pero el segundo no quise verlo pero me comentaron (los sucesos). Yo no lo vi, yo solo vi el primer video donde se ve que dejo a mi hija", agregó.

Jorge Vellaneda solicita que se agilicen (las investigaciones), que haya justicia y que la condena sea la pena de muerte.