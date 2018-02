Jorge Vellaneda, padre de la niña asesinada y calcinada en el distrito de San de Lurigancho, reveló que César Alva Mendoza, homicida confeso de su pequeña, tiene 8 violaciones no denunciadas.

En conversación con ' 90 Matinal', el hombre aseguró que las autoridades correspondientes no actuaron de manera efectiva ante la desaparición de su hija.

"Me dijeron que la niña no asistió. Creímos que se había ido con amigos. Investigamos y confirmamos que había asistido. Ante la actitud de poco interés, convoque a mis hermanos, mi familia. La Policía dijo que teníamos que esperar 24 horas para darla como desaparecida. Tenemos 8 violaciones descubiertas que no han sido denunciadas", manifestó.

De acuerdo a Vellaneda, la actitud de los agentes de la PNP dejó mucho que desear e indicó que su familia está muy afectada por el asesinato de su niña.

"Tengo 4 noches sin dormir. Todos estamos destrozados. Mi hija habría sido violada por tres personas", reveló Vellaneda.