San Juan de Lurigancho: Mujer termina inconsciente tras defender a su esposo de una gresca | VIDEO

Una mujer identificada como Rosmery Velasco quedó inconsciente tras ser brutalmente golpeada, luego de defender a su esposo de una gresca en San Juan de Lurigancho.

Según la víctima, al ver a su esposo que estaba siendo agredido por un grupo de personas no dudó en defenderlo y atacó a uno de ellos, quien inmediatamente reaccionó y la golpeó.

Este incidente fue registrado por una cámara de seguridad de la zona. Las imágenes muestran el preciso momento en que la mujer es agredida por Soto Zárate; segundos después ella termina en el suelo y sigue siendo golpeada por otras personas.

“El hombre empezó a golpearme. Al caer me quise levantar, pero no sentí, yo me desmayé. No puedo respirar, me ha dañado el tabique, me duele el brazo”, señaló Velasco.

Entre tanto, Soto Zárate envió algunas imágenes al noticiero ATV+ donde muestra las heridas que le ocasionó Rosmery Velasco. Sin embargo, prefirió no declarar sobre lo sucedido.

Rosmery Veslaco ya denunció el hecho y espera que el caso pueda ser atendido lo antes posible.