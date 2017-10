La violencia no acaba. Una mujer denunció haber sido atacada por su pareja con un trinche. Ella acudió la comisaría 10 de octubre de San Juan de Lurigancho para dar a conocer la agresión.

Karla se encontraba con el polo ensangrentado, presentaba huellas de los golpes y cortes en la cara, cuello y cabeza, según informó América Noticias.

"Yo puse mi mano en mi cara y solamente lo único que hizo fue hincarme en la cabeza, porque si no me hubiera desfigurado mi cara (…) en la cara, en la nariz y en la cabeza me han cocido dos puntos en el cuello también me ha hincado me ha hecho dos huecos", declaró Karla a América TV.

El desalmado sujeto, identificado como Rony Alexander Castillo Ayauca (19), atacó a Karla delante de sus dos hijos de 7 y 2 años. Pese al susto, el mayor de los niños salió a la calle a pedir ayuda a los vecinos.