San Juan de Lurigancho: mujer denuncia que su vecino la agrede porque no quiere casarse con él

Rosendo Muñoz Laulate es acusado de intentar asesinar a su vecina porque ella ha rechazado sus propuestas de matrimonio en reiteradas veces. El sujeto ha llegado hasta lanzarle piedras a la mujer que reside en el asentamiento humano ‘Panorama’ en San Juan de Lurigancho .

La joven, que prefiere permanecer en el anonimato, señala que Muñoz Laulate no para con agresiones y denunció que hace poco la agredió en la cabeza con una piedra porque la vio con un amigo.

“Tengo miedo porque este señor Rosendo desde hace tres años viene fastidiando […] Me rompió la cabeza. Me quiere matar porque yo no quiero casarme con él”, declaró la víctima de agresión para el noticiero América Noticias.

Por si las agresiones no fueran suficientes, la hermana de Muñoz Laulate acusa a la joven de comenzar la gresca. “Ella le iba tirar una piedra en la cara. Él de cólera, como la vio con otro hombre, le tiró la piedra”, acotó.

Tras la agresión con piedra, Rosendo Muñoz Laulate fue detenido por dos días en la comisaría de Santa Elizabeth en San Juan de Lurigancho; posteriormente fue trasladado hasta la Fiscalía.