Un sujeto, que había salido en libertad hace tan solo un mes del penal de Lurigancho tras una condena de cuatro años por robo agravado, fue detenido tras asaltar a una joven en la Avenida Wiesse, en San Juan de Lurigancho .

El hampón, identificado como Giancarlo Pizarro Garro (25), junto a otros dos delincuentes asaltaron a una mujer de 29 años cuando se encontraba en un paradero de buses del distrito.

Ella terminó en shock y adolorida, dado que trató de resistirse al robo y producto de ello terminó con un golpe en el seno.

“Yo no quería dejar que se lleven mis cosas, tenía mis pertenencias ahí (como) mi celular. Entonces, al ver que yo no podía, me giré un poco, me cogió el brazo y para que yo lo suelte me tiró un puñete en la parte del seno que lo tengo adolorido”, declaró la joven a las cámaras de América TV .

Sus gritos de auxilio fueron escuchados por el personal de serenazgo del distrito, quienes acudieron en su ayuda rápidamente, pero de los tres sujetos, solo pudieron capturar a Pizarro Garro .

El hombre está a la espera de ser trasladado a la Fiscalía, lugar donde se decidirá su futuro. La víctima, en tanto, teme que sea liberado pues aseguró que un fiscal trató de minimizar el hecho.