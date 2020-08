John Avendaño Ascencios, uno de los integrantes de la banda 'Los chuquis de Canto Grande' que se dedica a robar farmacias y boticas, fue capturado en San Juan de Lurigancho luego de una persecución y balacera.

El ladrón resultó herido de bala por miembros de la Policía Nacional, quienes atendieron el llamado de los vecinos y una de sus víctimas, luego que Avendaño Ascencios ingresara a asaltar una botica en la avenida Bolognesi, en Campoy.

"He cometido un error. Sí me arrepiento de lo que he hecho", dijo John Avendaño Ascencios mientras era trasladado por los efectivos a la comisaría del sector.

Según contaron testigos a Canal N, John Avendaño estaba con otros dos cómplices, quienes lograron escapar de los policías. "Agarraron al muchacho (que atiende) con un arma, diciéndole que no grite", señaló una vecina del lugar.

La Policía sospecha que 'Los chuquis de Canto Grande' habrían perpetrado otros asaltos a boticas en la zona en las últimas tres semanas.