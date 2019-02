Capturan a hombre acusado de intentar secuestrar a dos niños en San Juan de Lurigancho

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a Fredy Ramos Rafael, sujeto acusado de intentar secuestrar a dos pequeños, de 7 y 4 años respectivamente, en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo a la abuela de los niños, el sujeto, en complicidad con la madre de los infantes, aprovechó un descuido para llevárselos violentamente de su hogar.

En declaraciones con América Noticias, la madre señaló que Ramos Rafael es su pareja y que no se trató de su secuestro.

"No era secuestro. Todos somo familiares. Su abuela no me deja verlos", señaló la mujer, quien señala que no ve a sus hijos desde hace seis meses cuando el padre se los llevó.

Pese a lo indicado por la mujer, tras la intervención en la comisaría de Santa Elizabeth, Fredy Ramos Rafael aseguró a las autoridades no tener ningún tipo de vínculo o parentesco con los niños.

Con esta confesión previa, el sujeto descartó ser padrastro de los pequeños, quienes también precisaron no conocerlo.

El caso ya fue tomado por la Fiscalía de Familia que iniciará con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.