Un sujeto asaltó a una joven universitaria esta mañana en San Juan de Lurigancho . Este delito ocurrió en presencia de los serenos en la zona de Zárate. Ellos no intentaron detener al delincuente, pues indicaron que no es su jurisdicción. Esto currió en el límite con El Agustino.

La víctima, entre lágrimas, señaló que un sujeto le había robado su celular desde un paradero ubicado en Acho, y lo persiguió hasta llegar al río Rímac. Al ver a los serenos, les pidió apoyo, pero ellos se negaron.

“Yo estaba llegando al paradero en Acho y estaba respondiendo un mensaje, iba a bajar del carro y él me jaló el celular, yo gritaba y nadie me ayudó, yo lo he correteado hasta el río Rímac, me he caído, él me ha amenazado, he corrido, he bajado al río. El serenazgo no ha hecho nada, me dijeron que no se ocupaban de ese lugar, que no era su jurisdicción”, indicó la joven.

Testigos también cuestionaron a los serenos de la zona y agregaron que los agentes declararon que no podían intervenir porque esa labor no les correspondía.

Ante la presencia de las cámaras y tras ser cuestionados, los serenos negaron lo sucedido y uno de ellos señaló que no se percataron del delito. “Yo estaba a cargo de la maquinaria, mi compañero me avisa y no me he percatado. No he escuchado”, señaló uno de los agentes.