Un choque múltiple esta madrugada que involucró a una camión cisterna y ocho vehículos dejó 12 heridos a la altura del kilómetro 11.5 de la Panamericana Sur, en San Juan de Miraflores. Según el conductor, quien fue detenido, contó que perdió el control de la unidad de carga pesada debido a fallas técnicas.

“Se me vaciaron los frenos. Esta vigente [la revisión técnica] Hace una semana he pasado la revisión técnica, pero el carro no avisa”, dijo Juvenal Cigueñas, chofer del camión cisterna de la empresa Redondos al noticiero América Noticias. Entre los vehículos afectados figura una minivan en la que iban a bordo los miembros de una familia.

“El impacto ha venido de al fondo y ha venido arrastrando carros”, relató Wilmer Romero Ipanaque, uno de los propietarios de los autos afectados por el choque múltiple.

Otro agraviado identificado como Justino Hinostroza criticó que el conductor de la cisterna no hay ido a auxiliar a otra familia que quedó atrapada en su auto una vez ocurrido el accidente. “El señor chofer no ha ido a ayudar a los señores que están ahí. Yo tengo que ayudar al señor a salir de su carro imagínese”, dijo entre lágrimas.

El matinal informó que los heridos, entre los que figura un menor de edad, fueron llevados al hospital más cercano y otros afectados de forma leve fueron atendidos por personal de los Bomberos.

Juvenal Cigueñas, conductor del camión cisterna, asumió su responsabilidad en el accidente y fue trasladado a la comisaría para inicia la investigación respectiva.