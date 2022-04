Los vecinos del asentamiento humano Indoamérica, en San Juan de Miraflores, denunciaron envenenamiento a sus mascotas y sospechan que sería delincuentes con el objetivo de perpetrar robos en sus viviendas. Contaron que hasta la fecha diez canes perdieron la vida tras ser intoxicados.

El matinal indicó que según los residentes las mascotas salen a la calle y comen comida mezclada con veneno. Kelly Yancay contó para el noticiero América Noticias que sus vecinos le avisaron que su perro fue una de las víctimas de ese envenenamiento.

“ Mi perrito estaba muerto. Ya no lo pude salvar. Ni siquiera llevarlo a la veterinaria, ya lo encontré muerto. Los están matando, envenenando porque en la otra cuadra ya hay cuatro perritos envenenados y por ahí han robado ”, narró la joven, quien enterró su fiel mascota en el jardín de su casa.

Matan a diez perros con veneno en San Juan de Miraflores.

Otra residente del lugar María Vallejo relató que uno de sus perros también fue envenenado, y que su segunda mascota ya no sale de casa por seguridad. “Ya no lo saco sino me lo van a matar a mi perrito. Mi otro perrito tenía doce años y cuidaba mi casita”, dijo.

El noticiero indicó que los perros intoxicados son perros con dueño y suelen cuidar las casas. “Una vecina que vino a comprar con su perrito y se cayó y comenzó a botar espuma por la boca. Le habían dado veneno y la señora se fue corriendo al veterinario. Todos están asustados, ya nadie saca a su perro”, Cristina Domínguez.

Otro vecino dijo que en esa zona hay continuos robos y los perros suelen ladrar cuando se perpetra los asaltos. “Ellos [las mascotas] hacen ruido y los vecinos salimos”, añadió.

