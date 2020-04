Joven es agredido y amenazado de muerte por extranjeros tras pedirles que no hagan bulla en cuarentena.

Romer Andre Guerra Tello, vecino de San Juan de Miraflores, fue agredido y amenazado de muerte por un grupo de venezolanos, a quienes les pidió que no hagan bullan en altas horas de la noche durante el estado de emergencia por la propagación del coronavirus. En conversación con Buenos Días Perú de Panamericana, el joven brindó mayores detalles de lo ocurrido.

En plena cuarentena, los extranjeros se instalaron frente a su domicilio alquilado, ubicado en la calle Acacias, e hicieron caso omiso al aislamiento social obligatorio.

“Sufrí una agresión de dos ciudadanos venezolanos y luego vino un tercero que no está en un video que he publicado… ellos me han lanzado piedras… rocas a mi alquiler…yo he puesto una denuncia… yo tengo el video del sujeto lanzando la roca a mi ventana”, señaló.

Tras compartir el video en una página de Facebook y hacer la denuncia correspondientes, los sujetos regresaron para amedrentar a Guerra Tello y a la dueña del inmueble.

“Estos tipos vinieron dos veces para que retire la denuncia y el video. Me amedrentaron e incluso también a la arrendataria”, aseveró.

