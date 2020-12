Esta madrugada, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos – UDEX de La Policía Nacional desactivaron un artefacto explosivo que había sido arrojado por unos desconocidos en la puerta un inmueble en San Juan de Miraflores.

El noticiero América Noticias detalló que se trató de una granada que fue colocada al ingreso de la tienda de la familia de apellido Palomino. Fueron dos personas a bordo de una motocicleta quienes dejaron el artefacto. Minutos antes de ello rondaban la avenida 3 de Julio de Pamplona Alta, indicó el matinal.

Doris Palomino, una de las integrantes de la familia Palomino y dueña de la tienda, contó que vio el momento en que la granada fue lanzada a su inmueble. La desactivación del artefacto por parte del personal de la Udex duró una hora.

“Vemos pasar la moto lineal y sonó como si hubieran tirado una piedra en el Eternit o el portón. Entonces, fuimos hacia el otro lado y mi hermana se intentó acercar, pero le dije que no porque era una granada. Mi hijo estaba dentro, mi papá estaba durmiendo. Los hice salir a todos. Vi un policía y lo llamé”, indicó.

Señaló que no conoce el móvil de este ataque, aunque comentó que sospecha de unas personas que hace un mes robaron a uno de sus proveedores en su tienda. No obstante, al no estar seguros de los responsables pidió investigar con celeridad el caso a las autoridades porque con esta amenaza se encuentran preocupados.

“Cuando estaba con uno de mis proveedores le robaron el celular. Los seguimos y llegamos a un domicilio, hemos discutido con las personas que habían robado. Me dijeron ‘ten cuidado que no eres de acero, eres de carne y hueso como nosotros. No sabes con quien te estás metiendo’”, añadió.

Agentes de la comisaría de Pamplona Alta cercaron la zona y solicitarán imágenes de cámaras de seguridad para identificar a las personas que lanzaron la granada.

