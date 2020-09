En San Juan de Miraflores, familiares de un joven que sufre una extraña enfermedad pidieron ayuda para medicinas y señalan que no puede ser atendido en una posta porque no cuenta con el Seguro Integral de Salud (SIS) ni con Documento Nacional de Identidad (DNI).

De acuerdo con el noticiero América Noticias, se trata de Jhon Bardales Angulo (29), quien se desempeñaba hace unos meses como carpintero, pero a la fecha ha perdido la movilidad en ambas piernas y ha bajado de peso.

“Últimamente le sigue doliendo el estómago. Hace dos días que le sale sangre de su nariz”, contó Jennifer Bardales, su hermana.

Carlos Bardales, padre de Jhon, indicó que no cuentan con recursos económicos y por ello usan remedios caseros. Dijo que su hijo no cuenta con DNI y teme que al acudir a la posta de Pamplona Alta no sea atendido.

La hermana señala que han pedido ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) la partida de nacimiento. “Hace poco, antes que fallezca mi mamá, nos acercamos al Reniec para preguntar por la partida de mi hermano y me dijeron ‘la partida de tu hermano no está acá’”, dijo. Para cualquier ayuda para este joven puede comunicarse al número: 947-363459.

SIS se pronuncia

Iván Cárdenas, gerente general del asegurado del SIS, anunció que se están realizando las coordinaciones para que Jhon se atendido a la brevedad. “Vamos a trabajar articuladamente con la familia. Ya nos hemos puesto en contacto con la oficina de asuntos especiales del Reniec para tener todos los datos para que a la brevedad posible tenga su DNI y que sea atendido el joven en un centro o posta de salud”, indicó.

El Seguro Integral de Salud (SIS) informó, a través de un comunicado, que las personas que no cuenten con DNI, pueden comunicarse con la institución a través de sus canales virtualizados, para ser atendidos en forma oportuna

Indicó que se les solicitará el nombre completo de la persona sin documento, y que les envíen partida de nacimiento, acta de matrimonio, certificado de matrícula o estudios en colegios, o cualquier otro documento donde conste el nombre completo y la fecha de nacimiento de la persona.

Los números para comunicarse son: la central telefónica (514-5555-Opción 1), WhatApp (941-986682) y el correo SIS (sis@sis.gob.pe).

