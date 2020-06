Para aplaudir. Elizabeth Martínez, docente de Matemática en el colegio Micaela Bastidas de San Juan de Lurigancho, se ha ganado el reconocimiento de sus vecinos al recargar con saldo los celulares de sus alumnos para que no pierdan clases virtuales.

En conversación con el diario Exitosa, la profesora dio a conocer cómo ayuda a sus estudiantes durante los complicados momentos que nos toca vivir por la pandemia del COVID-19.

Al no contar con internet en sus celulares, los alumnos reciben la ayuda de Martínez.

“En este momento de la pandemia en la que todos estamos inmersos, nosotros como docentes hemos visto muchos casos de nuestros estudiantes que no tienen, incluso, para recargar un celular y no cuentan con el celular con acceso a la tecnología que hoy en día se necesita para este tipo de clases”, aseveró al medio en mención.

“Los llamaba para preguntarles qué sucedía, y he detectado que, incluso, sus padres han sido contagiados por el COVID-19, y muchos de ellos han tenido que aislar a sus hijos y mandarlos a las casas de sus familiares, donde no hay conectividad a Internet. (...) Lo que hice fue recargarles sus celulares para que de esta forma no pierdan sus clases. Yo sé que ellos quieren seguir aprendiendo (…) Yo quiero seguir apoyando no solo enseñándoles a mis estudiantes, también recargando sus celulares, aunque ya mi economía no me ayuda”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO:

Joven peruano crea computadora de 160 soles para escolares

TE PUEDE INTERESAR: