En San Juan de Lurigancho, una madre de familia denunció que su hijo adolescente fue apuñalado, por un sujeto, quien es acusado de cobrarle un cupo de S/400. El estado de salud del menor de 14 años es grave, informó el noticiero América Noticias.

Según la denunciante, quien prefirió el anonimato, afirmó que este hombre habría atacado a su hijo por venganza porque se negó a pagar. Relató que el agraviado recibió tres puñaladas a la altura de la espalda cuando estaba dentro de un mototaxista en la calle Los Paujiles.

“Lo van a volver a operar porque tiene hemorragia interna. Mi hijo está mal y delicado. Mi hijo estaba en su mototaxi, venía de la casa de su amigo, y fue atacado por la espalda. [El atacante] dijo ´No va a pagar tu madre. Te vas a morir´, y lo ha hincado tres veces en la espalda”, dijo la progenitora, quien trabaja como recicladora.

La madre de familia contó que días antes del ataque se había negado a pagar un cupo. “Ha venido a mi casa. Sabe dónde trabajo y me ha pedido S/400 semanales, yo me he negado”, contó.

El menor de edad permanece internado en la unidad de cuidado intensivos del hospital Hipólito Unanue, y el Depincri de El Agustino ya investiga el caso.

