Dos sujetos fueron intervenidos por la Policía Nacional cuando escapaban tras haber asaltado a una mujer en un bus de transporte público, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Uno de los implicados, no tuvo mejor opción que pedir perdón a la agraviada para que no coloque una denuncia en su contra.

Se trata de dos presuntos miembros de la banda “Los Terribles de San Juan de Lurigancho”, identificados como Jorge Luis Anchante Chávez (32) y Alex Fermín Huatuco Mayta (19), según informó un reporte de América Noticias.

Tras la intervención, la mujer agraviada llegó a la dependecia policial del sector e indicó reconocer a uno de sus asaltantes. “Yo he estado en el asiento final y me han arranchado el celular... el que me sacó el celular fue el de casaca roja y el otro estaba a su costado. Los dos bajaron corriendo”, dijo la dueña del móvil.

Sin embargo, durante la diligencia, Huatuco Mayta le pidió perdón a su víctima por el hecho acababa de cometer, siendo esto registrado en un video. “Le pido disculpas de corazón madre, no me haga daño, no me vaya a denunciar porfavor. Yo si reconozco, soy sincero, la verdad, perdóneme porfavor”, rogó el ladrón.

Por su parte, Anchante Chávez se justificó y también pidió perdón, alegó que tiene a su señora un poco enferma. Según el citado medio, ambos tienen antecedentes por robo y tráfico ilícito de drogas; serán procesados por el delito de robo agravado en banda.

