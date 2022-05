El sueño del negocio propio se ha convertido en una pesadilla por la delincuencia. En San Juan de Lurigancho, un joven empresario denunció ser víctima de extorsionadores. Contó que le envían mensajes y videos amenazándolo con quemar su local de venta de licores si no paga S/5,000.

El noticiero América Noticias mostró imágenes de algunos de los videos en el que se puede ver a estos delincuentes usando máscaras del personaje de película ‘Chucky’, rastrillando un arma y lanzándole amenazas al empresario contra su integridad en caso no pague la cifra que exigen.

“ Me escriben que tengo que depositar un dinero. El monto de cinco mil soles. A lo cual, si es que yo no respondo, o no negocio con ellos, iban a atentar contra mi vida contra la vida de mi familia” , dijo la víctima de extorsión al matinal y quien prefirió el anonimato.

El joven empresario contó que hace tres meses decidió abrir su licorería en una de las avenidas más comerciales de San Juan de Lurigancho. Tras unas semanas de inaugurado su negocio, su emprendimiento se vio opacado con la llegada de mensajes a través de WhatsApp donde los extorsionadores le muestran explosivos, armas de fuego y municiones a fin de amedrentarlo.

“ Esta es la primera advertencia no vas a querer que dejemos estas dinamitas o granadas en la puerta de tu casa. Mira bien antes de salir a la calle porque te tenemos a ti y a toda tu familia bien chequeaditos ”, es uno de los primeros mensajes enviados a la citada red social del empresario.

Otro de los mensajes, los extorsionadores indican que la tranquilidad de su familia y la del empresario depende del pago que tiene que realizar. En caso de no ejecutar la exigencia optarán por lanzar dinamitas.

Un mensaje extenso de los extorsionadores acompañado de video para el empresario de licorería en San Juan de Lurigancho. (Captura: América Noticias)

Los delincuentes aseguran conocer a los miembros de la familia del agraviado. “ Sacaron el nombre, me dijeron, empezaron así a amenazarme de muerte. A lo que yo les corté la llamada y me mandaron mensajes de WhatsApp amenazándome de muerte, extorsión a mi familia. Los videos que me han mandado son explosivos y armas de fuego ”, agregó.

“Me contactó una persona, dijo que había recibido el mismo video hace un año allá en Trujillo”, añadió la víctima de extorsión para el matinal.

