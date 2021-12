Raúl Rivera Abregu, quien es reciclador, se salvó de morir luego de ser interceptado por dos delincuentes que lo apuñalaron en el pecho para robarle los únicos S/20 que tenía. El asalto ocurrió en la Av. Los Postes, en la urbanización Las Flores, en San Juan de Lurigancho.

“(Tenía) S/20. Casi me matan”, señaló la víctima a América Noticias. Según contó, él estaba manejando bicicleta cuando los dos sujetos lo atacaron para arrebatarle sus pertenencias.

“Yo me resistí. Uno me agarró y el otro en cuestión de 10, 20 segundos o menos, me apuñaló”, precisó.

Acuchillan a reciclador por resistirse a robo https://www.americatv.com.pe/

La víctima fue auxiliada por su hermano, quien lo condujo al hospital. Raúl Rivera resultó con seis puntos de sutura en el pecho.

Según el matinal, para los vecinos de la zona lo sucedido no es novedad. Ellos afirman que el robo de celulares es el pan de cada día. “A mano armada roban celulares. Mucho arrebato”, “Asalto todos los días, arrebato todos los días”, comentaron.

