El pasado lunes, Álex Gonzales Castillo, alcalde del distrito San Juan de Lurigancho, exhortó a los ciudadanos venezolanos a que se vayan de su distrito si es que no están de acuerdo con las normas y ordenanzas municipales.

Estas declaraciones del burgomaestre se dieron tras un operativo en una discoteca clandestina, en la que se intervino a cerca de 100 venezolanos indocumentados (entre hombres y mujeres) consumiendo abundante licor y drogas.

“Me siento indignado con la conducta que ustedes tienen. Esta es una exhortación de que no vamos a ceder frente a esos actos porque a San Juan de Lurigancho se le respeta, si no están de acuerdo con las normas, con las ordenanzas, váyanse del distrito, no tienen lugar con nosotros”, dice el alcalde en un video difundido por ATV.

“Cómo es posible, 10:00 a.m. hoy día lunes. Ustedes le hacen un daño a mi distrito, hacemos un esfuerzo para hacer un distrito de gente decente y trabajadora. No nos oponemos a que haya extranjeros acá, lo que no vamos a permitir es que esa oportunidad ustedes la defrauden, ustedes deben ser devueltos a su país inmediatamente”, agregó.

Por otro lado, Gonzales Castillo señaló que la gran mayoría de venezolanos se dedica únicamente a cometer delitos

“Lo que ha venido es gente que consume drogas, gente que bebe y se intoxica y sale a asaltar”, señaló a Buenos Días Perú.

Miserables y xenófobas expresiones de Alex Gonzales, alcalde de San Juan de Lurigancho, después de calificar a todos por igual pide que se vayan de su distrito. ⁦@BDPTV⁩ pic.twitter.com/Tdnf4Solsj — Mabel Huertas (@mabel_huertas) October 24, 2019