Un sujeto que minutos antes habría intentado robar dentro de un auto, fue atrapado y golpeado por transeúntes en la cuadra 32 de la avenida Arequipa, en el distrito de San Isidro .

Según el noticiero “Buenos Días Perú”, el presunto delincuente aprovechó que el dueño del vehículo estaba comprando dentro de un establecimiento.

“Yo regresaba de comprar y él salía de la puerta trasera del auto. Temeroso, no me acerqué de frente, me abrí un poco. Él salió, cerró la puerta y se fue. Lo he correteado y lo agarré, y ahí unos vecinos me han ayudado. Ha venido el Serenazgo y se lo llevaron”, contó el dueño del vehículo.

Mientras el presunto delincuente era inmovilizado por los peatones, agentes de Serenazgo del distrito rodeaban la zona para capturar a sus posibles cómplices.

En todo momento, el intervenido evitó dar una explicación de lo sucedido y luego fue conducido a la comisaría de San Isidro.