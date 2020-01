A través de sus redes sociales, una joven denunció ser víctima de acoso sexual, luego de saber que un sujeto se encontraba grabando sus partes íntimas hasta en cinco oportunidades. El deplorable hecho ocurrió en un centro comercial de Las Begonias, en San Isidro.

El hombre que responde al nombre de Manuel Espinoza Ysla (27) fue descubierto por el personal de seguridad del lugar donde la joven se encontraba realizando compras, ellos le informaron que el depravado sujeto la estuvo grabando “por debajo de la falda” con su celular que mantenía escondido en su lonchera.

Mientras iban en el patrullero para asentar la denuncia, la joven asegura que los familiares de Espinoza intentaron persuadirla. “Tanto la madre como otro familiar, se me acercaban para pedirme que no denuncie a este sujeto y que mucho menos lo haga público, para no perjudicar su carrera de artista”, se lee en la publicación de la joven.

En otra parte del mensaje, la mujer se dirigió e hizo un llamado a las mujeres para que denuncien y no se dejen amilanar por el temor de no prosperar con su denuncias, pues así podrán evitarse desenlaces peores.

“Ahora entiendo en carne propia, por qué muchas mujeres no se animan a denunciar o muchas se desisten de sus denuncias. Vivimos en un país donde por más casos de feminicidio y acoso sexual que se visibilicen todos los días, el Estado a través de sus instituciones, sigue siendo indolente con las mujeres que hemos sido víctimas de algún enfermo o desquiciado y nos siguen teniendo desprotegidas y a la merced de estos procedimientos que desmotivan a cualquiera a seguir adelante”, escribió la joven.

Su publicación fue aplaudida por conocidos y extraños de la joven, quienes le aconsejaron que siga en su lucha. Con el texto acompañó la información del sujeto que logró adquirir tras la denuncia que realizó.

CUENTA CON MÁS DENUNCIAS

Hace unos años, una venezolana Daicelys Gamboa, de 27 años, fue advertida del acoso sexual del que fue víctima por una joven que pudo distinguir el incidente mientras caminaba. “Estaba grabando por debajo mis partes íntimas y le dije que le retiren la cámara porque no sé cuánto habrá logrado grabar”, agregó.

En esa oportunidad, Manuel Espinoza Ysla, tras verse descubierto intentó huir, sin embargo fue reducido rápidamente por un efectivo policial y otros transeúntes que fueron testigos del hecho.

Minutos después, la Policía intervino las pertenencias del muchacho y dentro de su mochila halló una caja acondicionada para portar la cámara fotográfica. Tanto el muchacho como la venezolana acompañaron al agente a la comisaría para formalizar la denuncia.