Un repartidor de comida de nacionalidad venezolana, identificado como Osvaldo Girán, denunció que fue atacado a balazos la tarde del último sábado en el distrito de San Isidro. Según la víctima, el agresor lo amenazó con un arma y realizó disparos al aire. El hecho fue grabado por otro repartidor que se encontraba cerca al lugar.

“Le toqué el interruptor para que baje. Cuando abre la puerta, con su arma de fuego en la mano, me dice que pase a su casa. Yo le dije que no podía hacerlo por el protocolo de seguridad y porque estaba armado. No sé si fue por amedrentarme o por lo ebrio que estaba, pero él dispara y [la bala] me pasa cerca. Luego se me viene encima”, afirmó a América Noticias.

El repartidor aseguró que el hombre, llamado Roberto Valdivia, le dijo: “¿Tú crees que porque los venezolanos están matando a los peruanos te voy a tener miedo?”, mientras le ponía la pistola en la frente. Detalló que el sujeto quiso disparar, pero el arma se trabó.

“En ese momento me subo a mi moto y hui, afortunadamente las balas no me alcanzaran. A este señor lo responsabilizo de mi integridad física”, agregó.

Girán realizó la denuncia en una comisaría local y horas después su agresor fue detenido. Efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta ese punto y cercaron la zona para capturar al hombre que sacó el arma. Tras más de una hora, lograron que abriera la puerta de su domicilio y lo intervinieron.

El representante de la Unión Venezolana en Perú, Oscar Pérez, afirmó que este caso forma parte de una serie hechos de violencia que tienen su origen en la xenofobia.

“Pedimos justicia y pedimos calma. Pedimos no generalizar, así como todos somos gente de bien no podemos generalizar y meter a todos en un mismo saco”, aseveró a América.

