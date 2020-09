Una nueva disputa entre San Isidro y Magdalena. Esta vez, la manzana de la discordia fue el retiro de un panel publicitario que se encontraba en el cruce de las avenidas Javier Prado Oeste y Juan de Aliaga, zona que ambas comunas aseguran que está dentro de su jurisdicción.

A través de un comunicado, San Isidro denunció que doce personas descendieron de una camioneta con placas cubiertas y adulteradas, que aparentaba ser de la Municipalidad de Magdalena. Con ayuda de una motosierra, retiraron el cartel y lo colocaron en la tolva de la unidad.

Al ser alertados del hecho, serenazgo de San Isidro inició la persecución del vehículo que –según dicha alcaldía– rebasó los límites de velocidad, se pasó varios semáforos que estaban en luz roja, circuló en sentido contrario y hasta estuvo a punto de atropellar a un agente de Tránsito de la Policía.

Todo esto terminó cerca de la Base de Serenazgo de Magdalena, del que –siempre en versión del Municipio de San Isidro– salieron unos 50 agentes de este último distrito que agredieron físicamente al personal de San Isidro y sustrajeron radios, celulares, cámaras filmadoras. Todo esto ya ha sido denunciado en la comisaría de Orrantia del Mar.

MAGDALENA RESPONDEPor su parte, Magdalena del Mar manifestó que 30 serenos de San Isidro persiguieron y agredieron a efectivos de esta última comuna en su base, ubicada en el complejo deportivo Aldo Chamochumbi, con la finalidad de recuperar el letrero que fue desmontado por el personal de Magdalena.

"La Procuraduría de la Municipalidad de Magdalena del Mar denunció ante la comisaría distrital a los efectivos del Serenazgo de San Isidro y las autoridades ediles de ese distrito que resulten responsables por los presuntos delitos agresión, lesiones, abuso de autoridad y usurpación de funciones contra el personal municipal de Magdalena del Mar", indicó en una nota de prensa.

