Detienen a hombre acusado de grabar partes íntimas de pasajera en el Corredor Azul [VIDEO]

Una usuaria del Corredor Azul denunció que fue víctima de acoso sexual esta mañana por parte de un pasajero del referido servicio de transporte. El hecho ocurrió al interior de la unidad, a la altura del paradero La Positiva de Javier Prado, en el distrito de San Isidro .

La pasajera – que prefirió mantener su nombre en el anonimato- dijo que ella fue advertida por un grupo de usuarios, quienes le avisaron que el sujeto la estaba grabando y tomando fotografías por debajo de la falda utilizando un celular.

Informó que el sujeto –aún no identificado- fue detenido y en un principio se negó a entregar el equipo.

“Estaba por bajar en el paradero La Positiva del Corredor Azul y unos chicos me avisaron que el sujeto estaba grabando y tomando fotos debajo de mi falda. Lo hemos detenido porque él quería fugarse. Puso resistencia para entregar el celular a la Policía”, indicó.

Añadió que el detenido se encuentra en la comisaría de San Isidro. Ella también se encuentra en la sede policial para presentar la denuncia. “Está detenido y no me voy a ir hasta lograr que tomen acciones correctivas contra este sujeto que no puede seguir andando libre por la calle”, acotó.

La usuaria añadió que al revisar el celular del acusado de acoso se encontró grabaciones y fotos de otras mujeres.

Fernando Perera, presidente de Protransporte, indicó que brindará ayuda legal a la mujer. Le pidió que realice la denuncia respectiva comunicándose al 203- 9000, para informar su caso.