Unos seis bomberos vienen trabajando para liberar a un hombre que quedó atrapado dentro de un camión frigorífico, luego de un accidente vehicular. El choque se produjo esta mañana contra un taxi en el cruce de las avenidas Javier Prado y Jorge Basadre, en el distrito de San Isidro.

Según mostraron las cámaras de América Noticias, el hombre que viajaba como copiloto de la unidad, fue identificado como Nixon Borja. Los bomberos tratan de ingresar al vehículo por la fuerza sin lastimar al hombre. Ningún tripulante del taxi resultó herido.

Por su parte, el conductor del camión, Arancén Centeno, quien también resultó con golpes producto del impacto, detalló que el accidente se produjo luego de que los frenos del camión fallaran.

“Mi freno no respondió y he avanzado esquivando los vehículos hasta que el taxi frena y ya no tengo espacio para evadirlo y chocamos. He chocado contra la parte trasera del taxi”, aseveró al mencionado medio.

El camión pertenece a la empresa “La Nevera” la cual reparte alimentos a diferentes puntos de la capital. Las vías permanecen bloqueadas por un camión de los bomberos mientras duran los trabajos de rescate.

