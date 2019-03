San Borja: Estas son las rutas y paraderos de los buses del servicio de transporte público gratuito

Este miércoles entró en funcionamiento el servicio de transporte público gratuito que implementó la Municipalidad de San Borja, cuyo objetivo es trasladar de manera segura a los vecinos y visitantes durante las horas de mayor congestión vehicular.



“Estas unidades generan un vínculo entre la movilidad urbana y la seguridad. Vamos a trasladar a nuestros vecinos a puntos de contacto de transporte masivo y al mismo tiempo los cuidaremos, porque los vehículos son monitoreados a través de cámaras ubicadas en su interior. La dimensión de una seguridad humana comienza aquí”, expresó el alcalde de San Borja, Alberto Tejada.

-Recorrido-

Tres buses -incluido uno eléctrico y no contaminante- recorrerán distintas rutas por las calles internas de San Borja, las mismas que detallamos a continuación:

Ruta 1: Auxiliar Panamericana Sur (calle Canarias) / Calle Morales Duárez / Av. Buenavista / Av. Cavalier / Av. Velasco Astete / Av. Esmeralda / Av. La Floresta / Av. San Borja Sur (hasta cruce con Aviación) y viceversa



Ruta 2: Av. San Borja Sur (desde cruce con Aviación) / Calle Remington (centro comercial Ebony) y viceversa

El servicio de transporte público gratuito en San Borja funcionará de lunes a viernes y en dos horarios: los buses de la Ruta 1 circularán entre las 7 a.m. y 9 a.m. y entre las 8 p.m. y 11 p.m.; mientras que las unidades de la Ruta 2 lo harán entre las 7:30 a.m. y 9 a.m. y entre las 8 p.m. y 11 p.m.

-Paraderos-



Ida

Auxiliar Panamericana Sur (calle Canarias)

Cruce de avenidas Buenavista y Juan Bielovucic Cavalier

Cruce de avenidas San Borja Sur y Boulevard

Cruce de avenidas San Borja Sur y Aviación

Jirón Remington, cuadra 2



Vuelta

Jirón Remington, cuadra 2

Cruce de avenidas San Borja Sur y Aviación

Cruce de avenidas San Borja Sur y Paseo del Bosque

Auxiliar Panamericana Sur (calle Canarias)

-Convenio-

Como parte del inicio del plan de transporte multimodal, la Municipalidad de San Borja suscribió un convenio con la empresa BYD Motors Perú S.A.C., para que este servicio de movilidad pública segura cuente con un bus ecológico, el mismo que funciona con electricidad. Ello a manera de prueba, con la finalidad de evaluar la funcionabilidad de esta tecnología a futuro.

El bus cuenta con una capacidad de 32 asientos, tiene una longitud de 11,9 metros de largo, 2,5 metros de ancho, y 3,3 metros de altura.

El área designada por la comuna de San Borja para la instalación del sistema de carga del bus está ubicado en el cruce de las avenidas San Borja Sur con Del Parque Sur, frente al anfiteatro del Parque de la Familia.