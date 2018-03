Un vendedor ambulante de apenas 17 años terminó con una fractura expuesta luego de lanzarse de un puente de la Vía Expresa Javier Prado, a la altura de la avenida Aviación, por evitar que personal de fiscalización de la Municipalidad de San Borja le decomisara sus productos.

El hecho ocurrió cuando los serenos del distrito realizaban un operativo de fiscalización y retiro de ambulantes. Testigos del hecho grabaron lo ocurrido y en las imágenes se ve al menor de edad sentado sobre el pasto en una de las zonas laterales de la mencionada vía.

El adolescente, que fue identificado con el nombre de Sebastián y se dedicaba a vender desayunos en esta zona, dijo que huyó porque tenía miedo de perder el dinero que ya había ganado por la venta de sus productos.

“Cuatro municipales lo persiguieron por un lado de la Vía Expresa. Él corrió hasta el otro lado pero al ver que otros dos fiscalizadores subían, sintió miedo y se lanzó”, señaló un familiar en declaraciones a 90 Matinal.

El menor no fue intervenido por los agentes municipales; sin embargo, lo que su familia cuestiona es que no se le dio auxilio correspondiente. Incluso, algunos de los presentes, denunciaron que los fiscalizadores no llamaron a la ambulancia.

MUNICIPIO RESPONDE



Tras enterarse del hecho, la Municipalidad de San Borja negó que se haya utilizado violencia en la intervención y precisaron que en ningún momento agredieron al menor.

Luis Ribera, jefe unidad de investigación de la comuna, aseguró que sí se le brindó asistencia al menor. “Se llamó a la ambulancia del SAMU y fue atendido”, precisó.