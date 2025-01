Salud mental en crisis: Minsa reporta 735 suicidios en el Perú en 2024

Como resultado de múltiples factores, como problemas familiares, violencia, situaciones dolorosas, entre otros, un total de 735 personas decidieron suicidarse en Perú a lo largo de 2024, según los datos recogidos en Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis).

"Esto significa que cada día dos personas se suicidan en Perú. ¿Por qué una persona llega a esa situación? Del 100% de suicidios, el 75% ocurre, porque la persona está padeciendo depresión grave, el resto de personas lo pueden hacer por circunstancias del momento, por ejemplo, crisis financieras, fracasos sentimentales, los adolescentes y sus problemas con sus padres o enfermedades físicas", explicó a Perú21 Carlos Bromley, psiquiatra de la Dirección de Salud Mentald el Ministerio de Salud (Minsa).

El especialista detalló que la persona opta por irreversible decisión cuando no encuentra una solución a un problema y "suele pensar que lo mejor es quitarse la vida, no estar (en este mundo)". "Las grandes crisis personales o familiares llevan a algunas personas al suicidio, por ejemplo, vivimos en bonanza económica o me despiden de mi trabajo", manifestó el psiquiatra.

El Minsa, a través la Línea 113, ha registrado desde enero hasta inicios de septiembre de 2024 un total de 2,125 llamadas que se relacionan con pensamientos y conductas suicidas, de las cuales 974 provienen de ciudadanos entre 18 a 29 años; 784 de personas entre 30 y 59 años; y 277 de adolescentes entre 12 y 17 años.

Los psicólogos de la Línea 113, opción 5, brindan el apoyo emocional para aliviar los síntomas de depresión o desamparo y estabilizar la situación. Además, ellos solicitan los datos de una persona de confianza para brindar la ayuda necesaria.

El sector destaca que, en casos de intento o pensamientos suicidas se debe recurrir a profesionales de la salud mental para obtener ayuda y un diagnóstico oportuno.

Si usted conoce a alguien cercano que necesita ayuda o si deseas orientación sobre temas de salud mental, se pueden comunicar a la Línea gratuita 113, opción 5 desde cualquier teléfono móvil, o contactar a los profesionales de la salud por WhatsApp y Telegram al 955 557 000 – 952 842 623 o por correo electrónico a infosalud@minsa.gob.pe, las 24 horas del día, cualquier día del año.

