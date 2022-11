Luego de una delicada intervención quirúrgica de 10 horas, salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) la pequeña Luhana de 12 años. La semana pasada, cayó del cuarto piso del colegio Saco Oliveros de Salamanca, en el distrito de Ate, tras un presunto caso de bullying.

De acuerdo con el padre de la menor, ella fue operada en el hospital Guillermo Almenara. Afirmó que aunque su hija permanece estable, todavía no se conoce cuáles serán las secuelas físicas. Agregó que el daño psicológico que dejó este episodio en la niña es muy grave.

“No conocemos aún las secuelas que vaya a tener tras el gravísimo accidente, pero ella viene recuperándose muy bien. Su madre y yo la estamos apoyando mucho. Gracias a Dios ya está en cuidados intermedios y tenemos que estar presente con ella toda la noche”, dijo el padre de la niña.

Detalló que la cirugía consistió en la reconstrucción de toda la pelvis y una intervención en su columna porque tenía la médula expuesta y por esa gravedad es que todavía no conocemos las consecuencias que vaya a tener. Le pido a la gente que siga orando para el milagro de que pueda volver a caminar”, agregó.

Mencionó además que la niña está despierta, pero no le hablan sobre el accidente y, por el contrario, tratan de distraerla y sacarla de esta situación. “Hacemos llamadas con nuestros familiares y eso la emociona. Ahorita lo importante es el apoyo emocional”, manifestó.

El padre de la escolar refirió que han tratado de hablar con ella sobre lo que pasó ese día, pero se niega a responder sobre eso. “Ella nos pide disculpas, pero nosotros no tenemos nada que disculpar, como padres no la vamos a juzgar, ella es una víctima y uno no conoce la magnitud del daño psicológico. El daño es gravísimo, mucho más grave incluso que lo físico, porque no sabemos cómo va a repercutir en su vida”, expresó.

“A la par de toda esta situación, ella necesita una ayuda psicológica urgente. Me imagino que tanto amor que se le ha dado a mi hija, pasar a un ambiente hostil la ha dañado mucho... Se le está dando toda la tranquilidad posible”, dijo.

Además, denunció maltrato por parte del colegio Saco Oliveros. “Es increíble que nosotros tengamos que enfrentar este desgaste psicológico y mental que nos está haciendo la institución que, la verdad, me parece que actúa como una mafia”, sostuvo.

“He escuchado a su abogado diciendo que si nosotros no reportamos el bullying cómo ellos se van a dar cuenta. Creo que no tienen conocimiento que hay una ley donde el colegio está obligado a tener procedimientos, detectar, prevenir y ejecutar un plan para la convivencia de los alumnos y evitar el bullying. Cero esos procedimientos”, añadió el padre de familia.

“El colegio lo único que quiere es lavarse las manos, limpiar su imagen. ¿Qué va a pasar con mi hija a futuro?”, se preguntó. “Ni siquiera hay un pedido de disculpas. Yo quiero que se investigue y se responsabilice a las personas. Que se investigue desde el día uno, desde el primer minuto que mi hija entra al colegio hasta el final y todo el historial de violencia que ella ha tenido en el colegio”, recalcó.

Además, contó que la institución educativa no está asumiendo ningún gasto económico.

“El colegio nada y me indigna porque ponen a su personal comiendo una galleta o tomando un café afuera del hospital y eso no es apoyo psicológico y después se ponen en fila para tomarse una foto y eso no es apoyo. Es ridículo”, afirmó.





VIDEO RECOMENDADO:

Fiscalía involucra a Pedro Castillo en cinco casos. Su familia está igual de comprometida en delitos. Entérate de todos los detalles en nuestro informe.