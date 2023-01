Saco Oliveros: Menor que cayó del cuarto piso será dada de alta luego de tres meses

Luego de tres meses, la estudiante que cayó del cuarto piso del colegio Saco Oliveros, situado en Salamanca (Ate Vitarte), será dada de alta. Según sus padres, la joven era víctima de acoso y bullying escolar.

“El tiempo es determinante para ver hasta qué punto se puede recuperar mi hija. Por eso mi desesperación para que ella pueda recibir la mayor cantidad de terapias posibles”, indicó Jaime Carbajal, padre de la menor en conversación con Latina. Semanas antes, él denunció que los representantes del colegio solo se hicieron presentes ocurrido el hecho y no volvieron a preguntar por el estado de salud de su hija.

“El colegio hasta ahora no se ha hecho responsable, más que unos gastos al principio del accidente, pero a la fecha, a pesar que EsSalud ha cubierto todos los gastos de cirugía y hospitalarios, siempre existen gastos adicionales, los cuales los vengo cubriendo”, agregó.

Sobre la recuperación de su menor hija, el padre de la menor indicó que “según los pronósticos parece que se va a recuperar”. “Pero en caso no fuera así, todavía hay que observar. Ella es una niña, pone todo de su parte, pero quizás en la vida adulta sí le va a afectar”.

¿Sufría bullying?

Ahora, unos chats de sus compañeros evidenciarían que la menor habría sufrido de ataques verbales y de burlas por su apariencia física.

El programa difundió unas conversaciones de un chat grupal de WhatsApp, donde los alumnos del mencionado centro educativo detallan las agresiones verbales que se suscitaban en horario escolar.

“Se meten con el físico de todos, pero como dijo la miss, hay personas que pueden reírse y que por dentro la pasan mal”, “hagan sus chistes, pero no se pasen de la raya, pues hay límites también”, se puede leer en algunos de estos mensajes.

¿Qué dijo el legal del Saco Oliveros?

Américo Chuecas Moran, asesor legal del colegio Saco Oliveros de Salamanca, fue entrevistado en “Al Estilo Juliana” y negó que el colegio haya conocido sobre los ataques de bullying que, presuntamente, sufrió la menor.

“Ella venía con problemas de carácter familiar, no ha tenido problemas en el colegio. No nos hemos enterado que ha sido sujeto de bullying porque si eso hubiese sido así, hubiéramos tomado precauciones. No lo hicimos porque no teníamos conocimiento”, indicó.

Consultado sobre los chats que evidenciarían el bullying en el colegio, Américo Chuecas señaló que eso es un “asunto conjunto”. “Los padres son los que están con los menores, ellos sí sabían y no nos pusieron en conocimiento... Si nosotros no sabemos nada cómo vamos a intervenir”, comentó.