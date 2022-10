Pasan las horas y el caso de la escolar de 12 años que cayó desde un cuarto piso en el colegio Saco Oliveros (Ate) sigue dando que hablar. Ahora, unos chats de sus compañeros evidenciarían que la menor habría sufrido de ataques verbales y de burlas por su apariencia física.

Así lo reveló el programa “Al estilo Juliana”, de ATV, que difundió unas conversaciones de un chat grupal de WhatsApp, donde los alumnos del mencionado centro educativo detallan las agresiones verbales que se suscitaban en horario escolar.

“Se meten con el físico de todos, pero como dijo la miss, hay personas que pueden reírse y que por dentro la pasan mal”, “bien hagan sus chistes pero no se pasen de la raya, pues hay límites también”, se puede leer en algunos de estos mensajes.

Yahaira Puente Arnao, madre de la menor, confirmó la existencia de estos chats durante un enlace en vivo con el programa ‘Al Estilo Juliana’. “La situación actual de mi niña es crítica, mi hija tiene el corazón débil por la caída(...) Nunca me puse a pensar que se sentía fastidiada por lo que ahora con su papá hemos visto en los chats (de sus compañeros). Había un grupo del mismo colegio donde los niños se decían tantas barbaridades”, señaló.

“Ya habíamos visto que había bullying en el colegio porque los mismos alumnos hablaban de eso en el chat (...) Hay negligencias porque mi niña va al colegio y no entra a clases, y nadie me informó. Dónde estaba esas dos primeras horas”, detalló la madre de familia.

De acuerdo con la versión de la madre, la escolar ingresa a la segunda clase y pide permiso para ir al baño. Sin embargo, en ese intervalo es que ella sufre el accidente.

Habla asesor legal del Saco Oliveros de Salamanca (Ate)

Américo Chuecas Moran, asesor legal del colegio Saco Oliveros de Salamanca, fue entrevistado en “Al Estilo Juliana” y negó que el colegio haya conocido sobre los ataques de bullying que, presuntamente, sufrió la menor.

“Ella venía con problemas de carácter familiar, no ha tenido problemas en el colegio. No nos hemos enterado que ha sido sujeto de bullying porque si eso hubiese sido así, hubiéramos tomado precauciones. No lo hicimos porque no teníamos conocimiento”, indicó.

Consultado sobre los chats que evidenciarían el bullying en el colegio, Américo Chuecas señaló que eso es un “asunto conjunto”. “Los padres son los que están con los menores, ellos sí sabían y no nos pusieron en conocimiento... Si nosotros no sabemos nada cómo vamos a intervenir”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO

Te damos una guía de todos sus recorridos programados para el mes de octubre y noviembre.