El tráfico en Lima y en diferentes partes del Perú desgasta el ánimo y, en mayoría de los casos, hace perder el tiempo durante el día. Ser parte de ello a diario es estresante, por ello, muchas personas optan por la motocicleta .

No solo es efectiva para llegar más rápido a nuestro destino, sino también resulta más económica. Si alguna vez pensaste en comprar este vehículo, primero debes tener un brevete.

¿Cómo puedes hacer el trámite? A continuación, te presentamos los requisitos y el procedimiento para gestionar la licencia de manera correcta.

En primer lugar, existen muchos brevetes en el Perú para movilizarse en diferentes vehículos. Para esto, debes tener en claro qué tipo de licencia es para la motocicleta. La web oficial del Gobierno del Perú da a conocer la clasificación de documentos de clase B (2 a 3 ruedas), que pertenecen a triciclos, bicimotos, motos, mototaxis y trimotos para uso personal o comercial que trasladen pasajeros o mercancías.

Licencia B-I: Vehículos no motorizados de 3 ruedas (triciclos) para transporte público especial de pasajeros.

Licencia B-IIa: Bicimotos para transportar pasajeros o mercancías.

Licencia B-IIb: Los mismos que B-IIa y también Motocicletas (2 ruedas) o Motocicletas con Sidecar (3 ruedas) para transportar pasajeros o mercancías.

Licencia B-IIc: Los mismos que B-IIa y B-IIb y también Mototaxis y Trimotos (3 ruedas) destinadas al transporte de pasajeros.

Importante: Las cuatrimotos no pueden transitar por la vía pública, solo pueden usarse para fines recreativos en propiedades privadas. Por lo tanto, no llevan placa de rodaje, no tienen tarjeta de propiedad ni tampoco necesitan una licencia de conducir.

¿QUÉ NECESITAS PARA ADQUIRIR EL BREVETE DE MOTO?

Debes seguir estos pasos para poder realizar el trámite de su brevete para motocicleta en el Perú.

Primero debes pasar el examen de aptitud psicosomática, en otras palabras, el examen médico.

El monto varía entre los 50 a 100 soles, dependiendo del centro médico autorizado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

Tras obtener el certificado, debes realizar un pago de S/68.50, el cual deberá realizarse en las agencias de la Caja Metropolitana de Lima. Este será el derecho para rendir el examen de manejo en el circuito para motos del Touring en Conchán y para el examen de normas de tránsito.

Es importante llevar el DNI original y una copia, el certificado médico, el comprobante del pago a la Caja Metropolitana de Lima y una foto tamaño pasarte (fondo blanco) para el examen de manejo.

Si apruebas el examen de manejo en el Touring de Conchán le brindarán una orden, señalando el día y hora para acercarse a las oficinas de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, ubicado en Jirón Antonio Vargas N°1733-Lima). En ese lugar también debes llevar una copia del DNI y una foto pasaporte. En un aproximado de 10 días obtendrás tu brevete para moto.

Importante: Manejar una moto con otro tipo de brevete tiene una penalidad de S/1900. No te arriesgues.

MAYOR CONTROL EN MOTOS Y MOTOTAXIS

En su última publicación respecto a motos y mototaxis en Perú, el diario El Peruano publicó en abril que habrá un mejor control para evitar casos de corrupción. El MTC supervisará la emisión de licencias de conducir para vehículos de dos y tres ruedas, proceso que actualmente está a cargo de las municipalidades provinciales del país.

Paul Concha, titular de la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) del MTC, explicó que estas licencias de conducir, de clase B, serán emitidas por concesionarios privados, pero que estarán sujetos al software de control del MTC.

“Por ejemplo, si le cancelaban una licencia que había sacado en Tacna, usted podía irse a la municipalidad de Piura, o en cualquier otro lugar del Perú y obtener una nueva licencia de conducir sin ningún inconveniente”, señaló en una entrevista a la Agencia Andina.

El titular de DGTT del MTC manifestó que el mismo principio de control se empleará con los gobiernos regionales, a la hora de evaluar a los conductores interesados en obtener una licencia de conducir para vehículos particulares (clase A-1).

Precisó que este control más estricto, tanto para la emisión de brevetes de la clase A-1 como para la B, busca que el parque automotor cuente con mejores conductores. “Si no tomamos estas medidas, que son drásticas, el sistema va a seguir descontrolado como está”.