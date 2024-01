Tras la medida cautelar emitida por el Poder Judicial para paralizar momentáneamente los peajes en Puente Piedra, Rutas de Lima informó que aún no ha sido notificada, pero que -cuando ocurra- acatará la orden.

Por medio de un comunicado, la concesionaria pidió a las autoridades que no pongan en riesgo la integridad física de sus trabajadores en las garitas afirmando que ya no deberían de cobrar, pues esto todavía no es oficial.

“Se viene difundiendo sobre un supuesto incumplimiento de la medida cautelar emitida por el Sétimo Juzgado Civil - Comercial de Lima, (pero) a la fecha, la medida cautelar no ha sido notificada a la empresa”, advierte Rutas de Lima.

Adicionalmente, “en caso de que la medida cautelar sea notificada a la concesionaria, la empresa dará cumplimiento inmediato a la misma, sin perjuicio que, posteriormente, hará valer sus derechos en los fueros correspondientes”.

Sin embargo, en el Twitter oficial del Poder Judicial descansa un enlace público con la notificación N° 48088-2024-JR-CO donde se da cuenta la resolución del Sétimo Juzgado Civil - Comercial a ambas partes (demandada y demandante).

Hasta el cierre de esta nota, la Justicia peruana ni ninguna otra autoridad se ha pronunciado sobre el citado comunicado de Rutas de Lima S.A.C. y el cobro de peajes en el distrito de Puente Piedra sigue siendo realizado.

Poder Judicial admite la medida cautelar solicitada por la Asoc. Casa Huerta El Paraíso – Puente Piedra, y ordena a la empresa Rutas de Lima SAC se abstenga de cobrar peajes en las garitas ubicadas en la carretera Panamericana Norte a los transportistas. 👉https://t.co/q0oeFAMM4w pic.twitter.com/2nfT6Fw8RS — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 26, 2024





