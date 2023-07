Somos más los que amamos a los animales que quienes buscan aprovecharse de ellos: esto quedó demostrado el pasado 9 de junio, cuando un incendio en un centro de reciclaje ubicado en Gamarra amenazaba acabar con la vida de 27 perritos. Milagrosamente, salieron con vida gracias a Sebastián Arias, un joven colombiano que arriesgó su vida para rescatar a los animalitos que se encontraban en el lugar que les había asignado una mujer que en el pasado los rescató de la calle. Ahora, estos pequeños de cuatro patas tendrán la posibilidad de encontrar un hogar, pero lamentablemente no todos correrán la misma suerte.

Estos nobles actos no eliminan, sin embargo, la otra cara de la moneda. Desde hace años, en los jirones Ayacucho y Miró Quesada impera la impunidad, pero no hablamos de los que te arrancan la cartera o te estafan con sus productos, nos referimos a infractores más despiadados: los vendedores de animales del Centro de Lima. Sujetos sin escrúpulos, que ofrecen animalitos como si se tratara de cualquier mercancía.

Perú21 hizo un recorrido por las zonas donde se realiza este comercio ilegal y logró conocer cómo operan estas mafias. Cuando caminas por el jirón Ayacucho, inmediatamente te aborda alguno de los vendedores que ha sido alertado por otro cómplice que te imagina como una posible compradora.

Catálogo en mano, te ofrecen perritos, gatitos y hasta conejos de todas las razas. Files con fotografías que cargan bajo el brazo y solos lo muestran cuando te ven interesado. Te ofrecen canes de todas las razas: bulldog francés, bulldog inglés, beagle, dachshund o perro salchicha, crestado chino, yorkshire terrier, pomerania, poodle, bichón maltés, bichón frisé y bichón habanero. En cuanto a los gatos que suelen tener en su “portafolios” se encuentra el gartujo, azul ruso, bengalí y el persa. Y este comercio se desarrolla a vista y paciencia del personal de la Municipalidad de Lima.

Animalitos son ofrecidos ante la vista del personal de la Municipalidad de Lima.

Trabajador de la Municipalidad de Lima frente a vendedores de animales.

Consultamos por los animales más pequeñitos y nos enumeran las razas que tienen disponibles. Los más baratos son los perros shit zus que cuestan entre s/180 y s/200 . El precio va subiendo cuando se habla de los poodle, que son vendidos a s/350.

Una vez que confirman que eres un potencial comprador, te llevan a su huarique, pero claro, no revelan mucho y te hacen esperar, como ocurre por ejemplo en el primer piso del jirón Cuzco 546 . Según uno de los vendedores, los cinco cachorros que nos muestran los bajan desde el octavo piso en una pequeña maleta como si fueran cualquier mercadería.

Mientras esperamos, los comerciantes de la galería comienzan a intentar retirar a uno de los vendedores de animales: “Ya sabes que no puedes hacer esto aquí”, “ya te dijimos que no vengas aquí a vender perros y engañar a la gente”, le reclaman.

Según estos comerciantes informales, los animalitos los traen desde el octavo piso de esta galería ubicada en jirón Cuzco 546.

“Están sanitos. Tienen una semana de garantía, si no se muere en ese tiempo es porque te lo entregamos sanito”, nos dice uno de los comerciantes para convencernos de que se trata de un buen negocio.

Pero muy sanos no parecen. Los animalitos dan vueltas cortas con las miradas tristes. Te dan un par de lamidas y se juntan entre ellos buscando protección. Uno de los animalitos ni siquiera intenta salir de la maleta. Se queda acostado como si estuviera enfermo. No les importa, igual lo sacan del bolso para demostrar que camina.

Te hacen cargarlos buscando que te encariñes. Los alimentan con trozos de carne para que te convenzas de que comen, que están saludables.

Rostros de la impunidad: Crueldad animal a la vista de las autoridades

¿EN QUÉ ZONA OPERAN ESTOS VENDEDORES?

Según uno de los vendedores, los animales son traídos del octavo piso de una galería ubicada en el jirón Cuzco 546.

Susana Pravatiner, médico veterinaria y especialista en comportamiento animal , nos ayuda a comprender por qué esta comercialización es dañina y perjudicial para la salud de los animales.

Para la especialista, “cuando son cachorros, tanto perros como cachorros que han tenido condiciones nutricionales deficientes, a veces generan deformidades en los huesos que se pueden mantener el resto de su vida sin posibilidad de recuperación”.

“Cuando están en su etapa de crecimiento, los animales necesitan correr y moverse para desarrollar correctamente sus músculos y ligamentos. Cuando esto no sucede y tienen encierro, pueden llegar a tener atrofias de carácter permanente o lesiones que luego van a requerir terapia”, agrega.

“Los primeros dos meses en la vida de perros y gatos son muy importantes para que aprendan las normas de comportamiento en grupo: ya sea de los cachorros con la mamá --por eso se recomienda que se queden los primeros dos meses con la madre-- o con su nueva familia. Cuando los cachorros no cuentan con es tiempo , es casi seguro que desarrollarán algún tipo de problema de comportamiento que requiera de un especialista o un buen veterinario que tenga experiencia en el manejo de perros”, explica la doctora.

Susana Pravatiner, médico veterinaria y especialista en comportamiento animal

Sobre los animales que son vendidos en el Centro de Lima, considera que: “Son animales que no tienen vacunas, que están sometidos a hacinamiento con un efecto pésimo en su respuesta inmune y cuando salgan de ese entorno van a coger cualquier enfermedad que exista ahí y la van a transmitir al resto del grupo. Desde parvovirus ( enfermedad vírica grave y contagiosa que puede ser mortal para un cachorro) hasta sarnas, piojos contagiados de las aves y hongos. Es muy difícil encontrar un perro que, viniendo de esos lugares, esté realmente en buen estado”.

“Un perro que ha tenido un encierro de más de tres meses va a venir con dos problemas: lesiones de tipo físicas, musculares, esqueléticas, raquitismo, tendones o ligamentos ya lesionados y también con huellas en su capacidad para socializar”, añade.

Advierte a los compradores

“Muchas veces parecen bonitos porque los maquillan, los ponen peluditos. He tenido casos hasta en los que les cosen las orejas y les pintan el pelo. Después viene toda la catarata de problemas. Los problemas dermatológicos, por ejemplo, los primeros quince días no se notan, el dueño considera que está comprando un perro saludable y después empiezan a parecer hongos y sarna que no han hecho otra cosa que manifestar algo que ya existía, pero que el dueño no puede identificar porque no tiene conocimiento médico”, explica la doctora Pravatiner.

¿Quién debería proteger a estos animales?

Partamos de que estos animales no corresponden a la clasificación de domésticos (vacas, conejos, toros y todo animal del que el ser humano pueda obtener algún beneficio). En el caso de perros y gatos, hablamos de animales de compañía.

En el Perú existe la Ley 30407, Ley de Protección, promulgada el 8 de enero de 2016. Según su artículo 30, la infracción se genera cuando se incumple lo estipulado en el artículo 5:

“Toda persona tiene el deber de procurar la protección y el bienestar de los animales, cualquiera sea su especie, evitando causarles daño, sufrimiento innecesario, maltrato de tipo físico que altere su normal comportamiento, lesión o muerte” , se lee en la disposición.

Esto aplica también para animales domésticos y silvestres

La abogada especialista en derecho animal, Beatriz Franciskovic, nos aclara la realidad de esta la Ley 30407 – Ley de Protección y Bienestar Animal y señala que según esta norma se incorporó como delito el abandono y actos de crueldad en el código penal (Art 206 A) esto sucede cuando hay una agresión hacia los animales, agresión contra el animal de compañía y al culpable se le inicia proceso penal para de ser el caso ser sentenciado con una pena (de 3 a 5 años y inhabilitación temporal o definitiva de tener animales).

Cuando se incumple los deberes y prohibiciones que señala la Ley de Protección y Bienestar Animal se comete una infracción administrativa por la que se iniciará un proceso sancionador administrativo.

abogada especialista en derecho animal, Beatriz Franciskovic

Aclara que en cuanto a la comercialización de animales en el Centro de Lima o en cualquier lugar público, la Ley “no prohíbe de manera expresa la venta ambulatoria, en la vía pública o en establecimientos no autorizados de animales de compañía y, si bien establece sanciones por incumplir las prohibiciones y deberes ahí establecidos por cometer actos de maltrato con los animales de compañía (infracciones) no señala expresamente qué entidad debe encargarse de su cumplimiento, fiscalización y sanción”.

Sin embargo, la Ordenanza Municipal Nro. 1855 publicada en el diario oficial el Peruano el día 28 de diciembre del año 2014, “si considera infracción la venta ambulatoria, en la vía pública o en establecimientos no autorizados de animales de compañía de Lima Metropolitana”.

LEA AQUÍ LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE DEBE PROTEGER A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA.

En el artículo 17° de dicha ordenanza establece que “queda prohibida la venta ambulatoria de animales domésticos o de compañía, canes peligrosos o potencialmente peligrosos”. En caso de incumplimiento la persona que venda ambulatoriamente canes o felinos será sancionada de acuerdo a lo establecido en la presente Ordenanza.

Si bien se trata de una norma jurídica de rango inferior a la Ley 30407, significa y constituye una norma jurídica municipal por la que dicha entidad ejerce su función de Gobierno y, que a pesar de ser de fecha anterior a la Ley, la misma no se contrapone con los fines de ella, por lo que bien puede aplicarse de manera complementaria a dicha Ley.

En consecuencia, si alguna persona incumple con lo establecido en los artículos precedentes comete una infracción administrativa por lo que se le deberá iniciar un proceso sancionador respectivo y de demostrarse su incumplimiento se le podrá imponer una de multa de 1 UIT (4 950 soles), esto según la infracción número 02-0803 que se consigna en dicha ordenanza, infracción por “comercializar animales domésticos en áreas de uso público o locales o ambientes no autorizados”.

¿Quién puede denunciar?

La norma también precisa que toda persona, natural o jurídica, está facultada para denunciar casos de maltrato y crueldad animal, así como cualquier otra infracción a la Ley 30407.

Los gobiernos locales (municipalidades), el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú tienen el deber de atender dichas denuncias e intervenir para garantizar la aplicación de la norma.

DATOS

Intentamos comunicarnos con las autoridades y encargados de la Municipalidad de Lima, pero no se obtuvo respuesta por ninguno de sus canales de comunicación.