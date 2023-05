Rosa Fuentes confesó que su expareja, Paolo Hurtado, reaccionó feliz al enterarse que su último hijo será varoncito. Según la empresaria, el futbolista siempre ha deseado que sea así, a diferencia de ella que cualquier sexo le habría venido igual.

Esta revelación se dio en un evento que la todavía esposa del jugador hizo por su cumpleaños en el Club Terrazas: “Lo de mi cumpleaños es un tema personal, no tendría (Paolo) por qué estar”, aclaró al programa ‘Magaly TV: La Firme’.

Si bien no asistió al evento, la presencia del futbolista se hizo notar al enviarle detalles como flores y mariachis. Tras conocerse ello, Rosa declaró en todo momento que no piensa volver con el pelotero , que todo es por sus hijos y para llevarse bien.

Su cumpleaños fue auspiciado íntegramente por su familia y ella. En un momento, tomó el micrófono y agradeció a sus asistentes: “Este almuercito es con mucho cariño de mi parte. Este año ya no tengo sponsor , estoy yo sola. Solamente me queda agradecer porque muchos de los que están acá me han acompañado en los momentos más difíciles. Por eso quería compartir un año más porque el que viene es nuevo para mí y para mis hijos”, aseguró.

Como se sabe, Rosa Fuentes tiene dos hijos, fruto de su matrimonio con Hurtado. Ella lleva su actual embarazo sola, enfocada en sus pequeños y en su empresa Physioesporte, centro especializado en rehabilitación funcional y deportiva.

