Conoce a Rosa y Lister, una verdadera historia de amor que se consolidó tras la donación de un riñón [VIDEO]

Rosa Huároc y Lister Ibarra protagonizan este San Valentín quizás una de las historias más notables de amor. Ella, a sus 53 años, no dudó en darle una parte vital de su cuerpo a su esposo: uno de sus riñones. La operación fue todo un éxito y ahora ambos podrán celebrar juntos este 14 de febrero.

El pesar de Líster (60) comenzó casi cinco años atrás luego de que le diagnosticaran insuficiencia renal crónica terminal. Con cuatro años en lista de espera, su esposa ya no soportó más y decidió hacerse los exámenes correspondientes para conocer si era compatible para donación.

"Leí un día en una revista que una esposa donaba su riñón a su esposo y dije por qué no hacerlo. Me informé, siempre hay riesgo, pero siempre con cuidado todo va a continuar bien. Decidí hacerlo, me hice exámenes y gracias a Dios todo está bien. Éramos compatibles en sangre y tejidos. Dije que era la oportunidad de ser solidarios y que mejor que comenzando por mi familia", explicó la mujer en TV Perú.

Testimonio de Rosa y Lister.

"Me encuentro muy bien de salud, la operación ha sido un éxito. Me encuentro feliz de ver recuperado a mi esposo y seguir apostando por la vida", dijo la mujer.

El amor que ambos se juraron cuando se conocieron hace 33 años en el distrito de Muqui, en la provincia de Jauja, en Junín, pudo lograr este milagro de amor, a pesar de que Lister se rehusaba por temor a que su esposa pueda salir perjudicada en la operación.

"Me rehusaba, dije 'yo ya viví mi vida y ella tiene todo el derecho de vivir más'. Pero ella dijo no. ‘Es mi pareja y vamos hasta el final’", contó.



La pareja aún se recupera en el hospital Guillermo Almenara de La Victoria. Ambos agradecieron la atención recibida y su historia hasta fue compartida por la ministra de Salud, Fiorela Molinelli.

"Estuve esperando cuatro años, sometido a diálisis donde las circunstancias eran adversas. Sentía malestar antes y después de cada diálisis, día a día mis órganos se iban deteriorando. A buena hora mi esposa se animó y me dijo vamos a salir de esta. Se comprometió y hoy estamos felices de haber dado un logro más en nuestras vidas y seguir adelante", contó Lister.