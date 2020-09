[ACTUALIZACIÓN]Los restos de la pequeña Romina Cornejo fueron velados este jueves en el estado de Maryland, Estados Unidos. La valiente niña falleció hace una semana, luego de luchar por su vida durante seis años a causa de un balazo recibido por delincuentes.

La ceremonia se llevó a cabo en estricto privado y contó con la participación de su madre, quien hace unos días dio a luz a su tercera hija. Este viernes sus restos serán cremados.

[NOTA ORIGINAL]Los restos Romina Cornejo, la pequeña de apenas 8 años que falleció el último jueves en Estados Unidos donde recibía tratamiento tras quedar cuadripléjica luego de ser baleada por 'marcas' en agosto de 2010 en la Vía Expresa, no serán repatriados y serán cremados este viernes en dicho país.

Así lo confirmaron los familiares de la menor, quienes indicaron que se tomó esta decisión debido a que Carla Ramos, la madre de la niña, dio a dado a luz mediante una cesárea horas antes de la muerte de Romina Cornejo y no se encuentra en condiciones para viajar.

Así mismo, Carla Ramos no podría realizar todos los trámites que demandarían la repatriación del cuerpo de la pequeña Romina Cornejo, debido a que su estado de salud aún es delicado tras el parto.