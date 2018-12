Roger Valencia: "El Estado no ha sido un buen defensor de su patrimonio"

El ministro de Cultura, Rogers Valencia , anunció que su sector dará mayor énfasis en la defensa legal para los procesos judiciales de los casos de robo relacionados a patrimonio cultural. Estos involucran delitos cometidos en la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación (AGN), donde las investigaciones tienen un retraso de años o archivamiento.

El titular de Cultura consideró que el Estado no ha sido buen defensor de su patrimonio. En esa línea, comentó que es también necesario cambios en el sistema judicial para evitar que los procesos se dilaten.

“En muchos casos el Estado no ha sido un buen defensor de su patrimonio, pero en muchos casos también los juicios se dilatan, son demasiados extensos. Creo que el procedimiento del Poder Judicial es un proceso no expeditivo que no da garantía al Estado ni al ciudadano de ser un poder que sea custodio de la ley y garantice el derecho que tenemos todos los peruanos a todo nuestro patrimonio”, subrayó en entrevista para RPP Noticias.

-Algunos casos-

De acuerdo a los registros del Archivo General de la Nación (AGN), hasta el 14 de setiembre el histórico manuscrito firmado por José de San Martín se encontraba en el repositorio del área colonial. Sin embargo, el pasado 14 de noviembre, cuando la producción del programa "Sucedió en el Perú" de TV Perú solicitó filmarlo para un reportaje, se advirtió que la hoja manuscrita había sido arrancada del folio en el protocolo.

De otro lado, la justicia peruana archivó uno de los casos de presunto robo sistemático en la bóveda de la Biblioteca Nacional, que involucró la desaparición de 30 libros antiguos por parte de trabajadores y funcionarios de esa entidad, que incluso siguen laborando en el lugar, indicó Ojo Público.

-Evalúan traslado de Archivo General de la Nación-

En otro momento, Rogers Valencia dijo que aún se evalúa el traslado del Archivo General de la Nación. Sostuvo que es importante encontrar un lugar de clima seco para la preservación de documentos. También señaló que es importante promover la digitalización del material mencionado.

"Hemos comenzado a pensar que para cuidar documentos el clima de Lima no es el mejor sitio. Hoy los archivos en el mundo son digitales. A mí me encanta pensar en Ayacucho, Arequipa y Moquegua, puede ser. El Archivo General de la Nación debe estar en un sitio con un clima favorable", remarcó.