Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, la ley que señala que los robos por un valor superior a 495 soles ahora serán considerados delitos, no resuelve el problema de fondo de la inseguridad ciudadana.





¿Qué le parece la norma?

En principio se trata de la modificación del artículo 444 del Código Penal que está referido a las faltas contra el patrimonio. Hay dos tipos de infracciones, el delito y la falta. Lo que se está haciendo la ley es modificar el monto para poder describir en qué términos es punible una falta. Anteriormente, como el monto no era lo suficientemente significativo, se cometían muchas infracciones y no había sanción. Lo que se ha hecho ahora es bajar el monto para que conductas que aparentemente no son trascendentes, puedan estar bajo sanción.









¿Qué sanción se aplica con esta nueva ley?

La sanción que se aplica es una que comprende prestar servicios comunitarios a la sociedad. No necesariamente implica una pena privativa de la libertad. Simple y llanamente es una labor asistencial, como parte de una sentencia por haber cometido una falta, y tiene que materializarse a través de los servicios que dicha persona preste según lo que ordena el fallo.





¿Ayuda la ley a combatir la delincuencia?

El problema de fondo es el estado de inseguridad en el que se encuentra la población a raíz de miles de acciones delictivas. Modificar la ley penal no es la solución del problema. El tema de fondo es de seguridad, que necesariamente compromete a la Policía y que no necesariamente está presta a la solicitud de su presencia y que cuando el caso se traslada al Poder Judicial se convierte en un proceso simbólico. No creo que la sanción de prestar servicios a la sociedad disuada finalmente a este tipo de delincuentes. De lo que se conoce hasta la fecha, nunca se ha cumplido este tipo de sanciones, siempre estuvieron en el papel, pero en la práctica nunca se ejecutaron. Debemos de tener una Policía que actúe en términos inmediatos, pero modificar un artículo en el Código Penal no va a solucionar un problema que es mucho más complejo que el normativo.





VIDEO RECOMENDADO: