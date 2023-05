El delincuente que quiso robar un chifa en Villa El Salvador y que fue abatido por el dueño del local ha recibido el apoyo de su madre, quien pide justicia y prisión para el empresario.

En ATV Noticias se informó que el dueño del chifa, Ney Chávez Santillán, recibió varias amenazas desde meses atrás y eso motivó que compre un arma para defenderse ante cualquier ataque.

Pese a las imágenes de la cámara de seguridad en el local, donde se aprecia que el delincuente -identificado como Gianfranco Espinoza Quispe- ingresa, amenaza al hijo y a la esposa del empresario, la madre del ladrón salió en su defensa y lo recuerda con cariño.

“Me dijo ‘mamá ahorita, vengo’, voy a salir’, todavía le persigné. Todo el día no he podido dormir. Me han dicho que tengo que ir a reconocer el cuerpo, pero no puedo ir sola, sufro de la presión alta”, señaló.

Pero además pidió justicia para su hijo y pidió cárcel para el dueño del chifa.

“Que se vaya preso ese asesino que ha matado a mi hijo, que se vaya preso ese asesino”, finalizó.

Ney Chávez, luego de abatir al delincuente, fue llevado a la comisaría, pero fue liberado horas después.





VIDEO RECOMENDADO

Superar una infidelidad puede ser un proceso emocionalmente desafiante, pero existen diferentes maneras de avanzar y reconstruir la confianza en la relación después de esta experiencia dolorosa. Claudia Tassara psicoterapeuta, neuroeducadora y asesora de crianza, nos dará algunas recomendaciones de como salir adelante después de una infidelidad.