Con o sin pandemia, el robo de teléfonos celulares sigue siendo un dolor de cabeza en el país: 2,600 móviles son hurtados al día por delincuentes.

Nadie está libre de ser víctima de un robo o asalto. Nos pueden interceptar en la calle, dentro del bus, en el paradero, a la salida de un mercado, en el centro comercial o en la puerta de nuestra misma casa.

Varios han perdido la vida por resistirse al robo del teléfono móvil, como le sucedió al estudiante de Ingeniería Civil Edwin Alejandro Terán Trujillo (23) el pasado 27 de setiembre en Los Olivos. Paseaba a su mascota y fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una moto. El joven opuso resistencia, se aferró a su celular y uno de los maleantes le descargó tres tiros.

La estrategia de bloquear estos aparatos robados –que se inició hace tres años– para frenar la compra y venta ilícita de poco o nada ha servido.

Los celulares son fáciles de ocultar y de revender. Es una actividad lucrativa para los ladrones. De acuerdo con las cifras del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) (ver infografía), en 2018 fueron robados alrededor de 6 mil aparatos al día. En 2019 descendió y el promedio alcanzó los 5,900 diarios. En febrero del presente año se registraron 5,446 robos diarios, y con las medidas dispuestas por el Gobierno por la pandemia las cifras disminuyeron, pero con la normalización de las actividades económicas, la cantidad de robos y bloqueos se ha vuelto a incrementar.

El 90% del bloqueo de celulares, a solicitud de los abonados, reportados a las empresas de telefonía son por robo y el 10% lo registra por pérdida. Sin embargo, la mayoría de los agraviados no denuncian ante la Policía.

En lo que va del año, a nivel nacional, las comisarías han recibido aproximadamente 800 denuncias por robo de celulares. Este número es mínimo frente a las solicitudes de bloqueo de celulares que reciben las empresas de telefonía.

LISTA BLANCA

Sin embargo, esta pesadilla podría llegar a su fin en los próximos meses con la creación de la lista blanca que consignará el registro de todos los terminales móviles de origen legal y que serán los únicos que funcionarán.

“Vamos a generar la lista blanca y con esta se va a permitir solo el funcionamiento de los celulares válidos que van a estar dentro de ese sistema. Ahí no va a ser necesario ir cortando o bloqueando los celulares de la lista negra (robados o perdidos). Simplemente si ese equipo no figura en la lista blanca, no va a funcionar”, señaló a Perú21 el ingeniero Luis Alejandro Pacheco Zevallos, gerente de Supervisión y Fiscalización de Osiptel.

“La información, es decir los IMEI que tiene la lista blanca, la alimentan las empresas operadoras de telefonía, móvil, empresas importadoras, distribuidoras. Solo esos equipos que han ingresado legalmente al país van a estar en esa lista y son los únicos que van a funcionar”, subrayó.

El ingeniero sostuvo que se ha recurrido a una licitación internacional porque el sistema es muy complejo pero en corto tiempo se contará con ello y ya no será necesaria la llamada lista negra.

“Si alguien que compró un celular robado, le cambiaron el IMEI, o sea lo ‘reflashearon’, simplemente no va a funcionar. No es como ahora que no figura en la lista negra pero funciona”, señaló.

Sin embargo, mientras se espera la llegada y la puesta en funcionamiento de este sistema, Pacheco señaló que se va a seguir bloqueando todos los celulares robados o perdidos.

IRÁN A PRISIÓN

El representante de Osiptel recordó que la persona que compra un celular robado también comete un delito y se sanciona con penas de uno a cuatro años de prisión, según el artículo 194 del actual Código Penal.

“Estas personas estarían frente a dos delitos: el primero por la manipulación de los códigos (IMEI) y segundo por ser cómplices de receptación. No contribuyamos a ese círculo vicioso. Siguen robando porque la gente sigue comprando en el mercado negro. El que sigue haciendo esto va a ser investigado por estos delitos. Se está siendo cómplice de este delito”, subrayó.

Señaló que a la fecha se han identificado a 100,009 titulares de líneas móviles con equipos cuyos IMEI fueron ‘reflasheados’ hasta cuatro veces.

“La identificación plena de estos abonados, que están incursos en los delitos de ‘reflasheo’ y compra de celulares robados, la hemos remitido al Ministerio del Interior para que, a través de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, tome acciones y hagan cumplir la ley”, manifestó. Están advertidos.

