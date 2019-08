Robo en cajeros automáticos: Policía Nacional explica modalidad de robo [VIDEO]

La Policía Nacional explicó una de las modalidades de robo de dinero de un cajero automático. Con ayuda de un trozo de jebe, los delincuentes han encontrado una forma de perpetrar este delito en Lima, Callao y otras ciudades del país.

Un video difundido por TV Perú Noticias muestra a un agente policial interviene un cajero automático de una conocida agencia bancaria, ubicada en la avenida Champagnat, de la urbanización López Albújar, de la provincia de Sullana, región de Piura.

En las imágenes se observa que hay un jebe de aproximadamente 21 centímetros en la ranura por donde salen los billetes del cajero automático. Esto provoca que el dinero de los usuarios de la agencia bancaria quede retenido.

Según el referido matinal, el hecho se dio a conocer tras la denuncia de un ciudadano que utilizó ese cajero automático. Contó que retiró cerca de S/ 1.900, pero nunca vio salir el dinero de la ranura.

Ante la denuncia, personal de la PNP llegó al lugar para la inspección respectiva al cajero automático. El agente que procedió con retirar el jebe de la ranura y logró encontrar el dinero retenido, así como el voucher que registra los movimientos realizados por el cliente.

La Policía Nacional detalló que cámaras de seguridad ayudarán a identificar a los delincuentes que colocaron el pedazo de jebe.

Policía Nacional explica modalidad de robo en cajeros automáticos. (Video: TV Perú Noticias)

-Recomendaciones-

El comandante PNP, Victor Oliva, jefe de la División de Águilas Negras, informó que no tienen más detalles respecto al caso de Sullana (Piura); sin embargo, confirmó que el dinero del usuario fue recuperado. Además, precisó que en Lima y Callao se reportan entre uno a dos casos al mes.

“Esta situación se ha presentado en horas de la madrugada cuando las personas acuden y al no poder acudir con nadie se retiran y dejan el dinero […] Cuando nosotros encontramos el dinero y no hay denunciantes, nosotros devolvemos al banco. Ellos pueden verificar quién hizo la última transacción y hacer la entrega de su dinero”, señaló.

En ese sentido, recomendó velar a los ciudadanos velar por su integridad, es decir evitar acudir a cajeros automáticos en horarios nocturnos. También sugirió que antes de retirar el dinero verificar si en la ranura no existe un objeto extraño en el dispensador, no recibir ayuda de ninguna persona, y no distraerse.

Además, dijo que es recomendable no brindar la clave secreta de la tarjeta y cambiarla periódicamente. Finalmente, dijo que ante un caso de retención de dinero informó que los ciudadanos pueden comunicar al 105.