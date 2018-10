Roban por segunda vez barbería de joven en San Juan de Lurigancho

En menos de 15 días delincuentes roban por segunda vez la barbería de un joven y se llevan todos sus máquinas para cortar el cabello valorizadas en 4 mil dólares. El hecho ocurrió en la avenida Portada del Sol 424, en Zárate (San Juan de Lurigancho).

Tras el primer robo, Jordy Christian Bartola Álvaro puso la denuncia en la comisaria de Zárate, pero lamentó que los agentes no hicieron nada por investigar a los asaltantes.

"Hace dos semanas se llevaron todas mis máquinas para cortar el cabello, puse la denuncia y los policías tomaron las huellas digitales, pero no pasó nada", dijo entre lágrimas Jordy Bartola.

​El joven obtuvo un préstamo y logró comprar nuevas herramientas de trabajo. Sin embargo, nuevamente fue víctima de la delincuencia. "Me siento frustrado, pareciera que me han quitado las manos porque no tengo las máquinas para poder trabajar. Ahora se han llevado todo", dijo entre lágrimas Jordy Christian Bartola Álvaro.

​Para ingresar a su local, los ladrones rompieron rejas de fierro, una puerta de fierro y otra de madera. El joven, que tiene un hijo de 5 años, pide a los administradores de una conocida agencia bancaria de la zona que facilite las imágenes de sus cámaras de seguridad a fin de identificar a los hampones. "Allí hay una cámara que me puede ayudar, pero nadie me ayuda, no sé que hacer", indicó.