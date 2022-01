Ángel Ponce fue abordado por tres delincuentes armados que no dudaron en apuntarle con un arma en la cabeza para robarle su camioneta. El hecho se produjo cuando llegaba a su vivienda ubicada en la urbanización Pancha Paula, en el distrito de Puente Piedra.

De acuerdo a América Noticias, el agraviado esperaba que su pareja abriera la tranquera que asegura la zona donde reside para poder ingresar. Sin embargo, malhechores seguían sus pasos y no dudaron en encañonarlo.

“Él me ha estado llamado. Yo he estado ocupada para que le abra la tranquera. En el lapso que me he demorado ahí ha sido cuando lo han intervenido acá”, contó Hellen Florentino, pareja de la víctima.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se observa a la camioneta detenerse en la tranquera. Pasan unos escasos segundos cuando sujetos armados amenazan al conductor, a quien obligan a bajarse de la unidad, para posteriormente ellos subirse. Tras reducir a su víctima, se dan a la fuga a bordo del vehículo.

“Terminé de conversar con ella y alguien me abre la puerta (del auto) y me encañona en la cabeza. Entonces tuve que dejar todo porque era mi vida o algo material que sinceramente uno trabaja para eso”, contó Ángel Ponce.

Según el matinal, todo ocurrió en menos de 30 segundos. Además, los delincuentes no solo se llevaron su camioneta, sino también varios objetos de valor, entre ellos una pistola y dinero en efectivo. “Hablamos de una pistola de mi uso, una laptop y más o menos S/7 mil de cobranza, que es para pagar la planilla los fines de semana”, indicó Ponce.

El citado medio informó que, gracias al GPS de su celular, el agraviado logró recuperar su vehículo que fue ubicado por la Av. Canta Callao. Espera que con las imágenes puedan dar con el resto de la banda. Se desconoce si también recuperó su pistola y el dinero en efectivo.

